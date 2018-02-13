Минсельхоз Казахстана планирует разработать с ветслужбами России и Кыргызстана меры по борьбе с трансграничными болезнями животных

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует разработать с ветеринарными службами России и Кыргызстана подходы по борьбе с трансграничными болезнями животных. Об этом 13 февраля на заседании правительства РК сообщил глава ведомства Умирзак Шукеев.

По его словам, в 2018 году министерство намерено создать эффективную систему ветеринарного контроля и надзора, обеспечить эпизоотическое благополучие территории республики.

«Для этого планируется установление ветеринарных контрольных постов между установленными зонами благополучия на приграничной территории, упрощение процедуры проверок деятельности местных исполнительных органов, разработка с ветеринарными службами России и Кыргызстана согласованных подходов по борьбе с трансграничными болезнями животных, постоянный контроль качества вакцины в международных лабораториях, а также проведение мероприятий по предотвращению модулярного дерматита и ящура», - сказал министр.

Он добавил, что в системе ведомства 3 университета и 23 национальных исследовательских института. Их количество планируется сократить до 12 за счет укрупнения. «Руководящие научные кадры будут подбираться с учетом ориентированности на современные точные технологии. Аграрные университеты станут исследовательскими, имея в своем составе НИИ и опытные хозяйства. Например, Казахский агротехнический университет «Астана» совместно с Северо-Казахстанским НИИ животноводства и растениеводства будут центром изучения и освоения новых цифровых и сберегающих технологий», - сообщил У.Шукеев.