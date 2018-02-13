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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экономика Казахстана в январе показала рост, - министр Т.Сулейменов

CA-NEWS (KZ) - Экономика Казахстана в январе показала рост, сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов 13 февраля на заседании правительства.

По его словам, рост ВВП по итогам первого месяца 2018 года составил 4%, инфляция - 0,6%. Рост международных резервов страны выросли на 1,1% и составили $90,1 млрд. Доля вклада несырьевого сектора в экономику составила 71%.

Объемы производства горнодобывающей промышленности расширились на 4,2% за счет добычи нефти на 7%, газа- 7,2% и железной руды – 3,8%. Объемы обрабатывающей промышленности увеличить на 6,2%. Также отмечается рост химической промышленности на 16%, производство бумажной продукции – 14%, напитков – 10,5%, мебели – 1%0.

«Устойчивый рост сохраняет фармацевтика, машиностроение, металлургия, производство продуктов питания, а также отрасль по производству резины и пластмассы. Но рост надо удерживать не только в разрезе отраслей, но и областей», - отметил глава Минэкономики.

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