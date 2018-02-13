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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан подал иски в США и Великобритании в отношении молдавских бизнесменов Стати, обвиняя их в мошенничестве
Предыстория: Молдавский бизнесмен попросит суд в Голландии продать долю казахстанского фонда «Самрук-Казына» в Кашагане для возмещения убытков

CA-NEWS (KZ) - Казахстан подал иски в США и Великобритании в отношении Анатолия и Габриэля Стати и других по обвинению в фактах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

23 января 2018 года нидерландский суд удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22,6 млрд, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Судебный процесс по аналогичному иску в Бельгии еще не завершился.

«Наряду с решением английского суда от 6 июня 2017 года, которое признало наличие достаточно убедительных доказательств о фактах мошенничества со стороны Стати во время арбитражного разбирательства, указанное решение нидерландского суда является еще одним подтверждением обоснованности позиции Республики Казахстан и выдвигаемых ей доводов. Министерство продолжает работу по доказыванию неправомерности действий Стати в каждой юрисдикции, где Стати предпринимает свои незаконные действия по заморозке активов. Когда фактически будут сняты ограничения - вопрос времени», - отмечает ведомство.

После снятия ограничений с активов Казахстан будет добиваться взыскания всех расходов, понесенных во время судебных процессов по обеспечительным мерам, а также обжаловать иски Стати, направленные на принудительное исполнение арбитражного решения.

Вместе с тем, Республика Казахстан подала встречные иски в США и Великобритании в отношении Стати и других по обвинению в фактах мошенничества, говорится в сообщении.

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