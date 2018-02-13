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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане бизнесмена Токмади судят за убийство бывшего председателя правления «БТА банка»
Предыстория: В Алматы по подозрению в создании ОПГ задержан владелец завода «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади

CA-NEWS (KZ) - В Таразе 16 февраля начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Муратхана Токмади (на фото справа), обвиняемого в убийстве бывшего председателя правления «БТА банка» Ержана Татишева.

По данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области, объем уголовного дела составляет 79 томов. Председательствующим на процессе является судья Азамат Тлепов.

19 декабря 2004 года в возрасте 38 лет скончался Е.Татишев. Ранее считалось, что смерть наступила в результате несчастного случая на охоте: по версии следствия, находившееся в руках пассажира М.Токмади ружье выстрелило, когда машина въехала в колею. Пуля вошла Татишеву в затылок. Дело квалифицировали как несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием.

Однако М.Токмади недавно признался, что убийство он совершил намеренно, по заказу банкира Мухтара Аблязова, который после трагедии возглавил банк. В 2004 году, по его словам, он подкупил следствие, чтобы его признали невиновным в убийстве своего друга Татишева.

Напомним, в октябре 2017 года бизнесмен Муратхан Токмади был осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности за вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года на два месяца. Он подозревался в том, что путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло» завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях.

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