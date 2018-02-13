Глава Госкомтуризма Узбекистана лично встретил первых «безвизовых» туристов

CA-NEWS (UZ) - Председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов лично встретил в аэропорту Ташкента первых туристов, прибывших в Узбекистан после начала действия свободного 30-дневного въезда для граждан семи стран. Об этом сообщила передача «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Азиз Абдухакимов встретил пассажиров самолета авиакомпании Korean Air, приземлившегося в международном аэропорту столицы в 19:10 11 февраля. Руководитель комитета приветствовал туристов из Республики Корея и Японии — на японском языке. Они стали первыми гостями из своих стран, прибывшими в Узбекистан без визы. Он вручил туристам подарки — сувениры и национальную одежду, передает Газета.uz.

С 10 февраля в Узбекистане действует безвизовый въезд для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Отныне при пересечении границы они просто проходят процедуру паспортного контроля.