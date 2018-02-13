В 2017 году Монголия добыла более 47 млн тонн угля и 19 тонн золота

CA-NEWS (MNG) - В 2017 году Монголия добыла 47.1 млн тонн угля и 19.8 тонн золота, передает Монцамэ со ссылкой на сообщение Министерства горнорудной и тяжёлой промышленности страны.

Объем производства плавикового шпата за этот период составил 108.9 тыс. тонн, концентрата медной руды – 1 317.1 тыс. тонн, концентрата железной руды – 3.7 млн. тонн, цинкового концентрата – 82.7 тыс. тонн.

В 2017 году общий объем промышленного производства в Монголии вырос на 30.3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 12.9 трлн тугриков.

На это напрямую повлияло 32.8-процентный рост в производстве главных наименований продукции горнорудной и добывающей промышленности.

При этом объем добычи угля вырос на 1.1 трлн тугриков, а объем добычи руды - на 1.0 трлн тугриков против соответствующего периода 2016 года.