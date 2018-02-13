В Казахстане документы на латинице планируется выдавать с 2021 года

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане документы, удостоверяющие личность, выполненные на латинице, планируется выдавать с 2021 года. Об этом 13 февраля на заседании правительства РК сообщил вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

По его словам, первый этап перехода на латиницу рассчитан на 2018-2020 годы: будет проведена подготовительная работа по модернизации нормативно-правовой базы, будут выработаны принципы правописания, подготовлены ІТ-приложения по переводу на латинскую графику.

«Второй этап рассчитан на 2021-2023 годы. В этот период планируется внедрить выдачу паспортов, удостоверения личности и других документов на латинице. Будут организованы курсы и семинары по переходу на латиницу с привлечением ученых-филологов», - сказал замглавы Минкультуры.

Он добавил, что третий период рассчитан на 2024-2025 годы. В эти году планируется переход на латиницу государственных органов, организаций образования, государственных СМИ.