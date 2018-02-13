От участия в выборах президента Азербайджана отказались три оппозиционные партии

CA-NEWS (CA) - Оппозиционная партия «Мусават» приняла решение отказаться от участия на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 11 апреля, сообщили «Интерфаксу» в партии.

«На внеочередном съезде партии принято решение не участвовать в выборах президента Азербайджана», - сказал функционер партии.

От участия в президентских выборах отказались еще две оппозиционные партии - Народный фронт Азербайджана (ПНФА) и Национальный совет демократических сил. Обе партии анонсировали акции протеста с призывами бойкотировать предстоящие выборы.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако действующий президент Ильхам Алиев 5 февраля распорядился провести 11 апреля внеочередные выборы. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов пояснил, что перенос выборов связан с проведением в стране мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской демократической республики.

Правящая партия «Йени Азербайджан» (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила Алиева кандидатом в президенты. Документы о регистрации Алиева кандидатом в президенты уже представлены в ЦИК. Кроме этого, в ЦИК представлены документы председателя Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПНФЕА) Гудрата Гасангулиева.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на семь лет.