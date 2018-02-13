Таджикистан и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в промышленной сфере

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в промышленной сфере, в том числе по части увеличения экспорта продукции. Об этом сообщил на встрече с журналистами 13 февраля, в Душанбе министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобозода.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2017 году показал, что объем импорта и экспорта товаров между двумя странами практически находится на одном уровне.

Согласно договорённостям, достигнутым на заседании межправкомиссии, стороны определились в вопросе экспорта и импорта товаров с учетом интересов сторон. Таджикистан может экспортировать в Узбекистан цемент, первичный алюминий, сухофрукты, кокон, шелк, пряжу, спиртные напитки, электроэнергию и другое.

В прошлом году в Узбекистан было экспортировано около 250 тыс. тонн цемента.

По статистическим данным, товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном превысил $126 млн. Таким образом, наиболее высокий рост зафиксирован в двусторонней торговле с Узбекистаном – 82%.

Объем экспорта товаров в Узбекистан составил $57 млн., или 45% от общего объема товарооборота. Показатели импорта составили $69 млн. или 55% от общего объема.

В настоящее время из Узбекистана импортируется готовая продукция – автотранспорт, бытовая техника, одежда, строительные материалы и другое.