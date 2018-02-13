Погранвойска Таджикистана обвинили кыргызских коллег в неправильной трактовке ситуации на границе

CA-NEWS (TJ) - Пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана распространил заявление по инциденту на таджикско-кыргызской границе, произошедшему 8 февраля текущего года.

Пресс-центр погранвойск Таджикистана в своем заявлении обвинил кыргызских коллег в неправильной трактовке событий 8 февраля. «Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан не стали делать поспешных заявлений в СМИ, чтобы не обострять ситуацию на государственной границе. Пресс-центр пограничной службы Кыргызстана, распространив не правильную информацию, ввела читателей в заблуждение», – отмечается в заявлении.

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан официально заявляет, что все опубликованные цитаты кыргызских коллег со слов местных жителей в данных статьях не соответствуют действительности.

Далее в распространенном заявлении погранвойск отмечается следующее: 8 февраля 2018 года в 09:30 утра кыргызские строители с экскаваторами, начав строительные работы, закрепили металлический мост из контейнера. Строительные работы и безопасность строителей обеспечивала вооруженная группа в составе 60-70 военнослужащих Пограничного отряда «Исфана» Баткентской области, о чем свидетельствует фотографии и видео распространённой в СМИ жителями КР. Необходимо отметить, что строительные работы на данном участке со стороны граждан Кыргызской Республики начались с начала января месяца текущего года.

Несмотря на проведение двухсторонних погранпредставительских встреч и на не однократные письменные обращения относительно незаконных действий на границе со стороны жителей приграничных населённых пунктов Кыргызстана в разрез раннее достигнутых договоренностей на уровне межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, кыргызская сторона продолжает в одностороннем порядке активные строительные и другие хозяйственно-бытовые работы на неописанных участках границы.

Подобные несогласованные действия граждан Кыргызской Республики дестабилизируют обстановку, которая является предпосылкой возникновения пограничных инцидентов с участием жителей приграничья и военнослужащих пограничных ведомств сторон.

На одной из таких погранвстреч, параллельно пограничники Кыргызстана своими провокационными действиями нанесли ущерб, повредив служебную автомашину пограничников Таджикистана.

На протяжении многих лет со стороны пограничников Республики Таджикистан, не создавались и не создаются ни каких трудностей для передвижения жителей населённого пункта Сада Лейлекского района. В приграничном населённом пункте Сада Лейлекского района примерно на удалении 150-200 метров существует мост, который облегачет передвижение жителей, в том числе школьников, и им не приходится преодолевать большие расстояния, и в этой связи нет необходимости установления дополнительного моста в вышеуказанном населённом пункте, и тем самым обострять обстановку на границе.

Несмотря на обострение ситуации на данном участке таджикская сторона не увеличивала численность военнослужащих пограничных войск и путём переговоров, стремилась разрешить сложившуюся ситуацию в целях обеспечения безопасности границ и жителей приграничья.

Руководство Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан придерживаясь линии конструктивного решения данного вопроса, с целью недопущения ухудшения ситуации в приграничных районах на таджикско-кыргызской границе, предлагает кыргызской стороне воздержаться от строительных и других хозяйственно-бытовых работ на неописанных участках границы до принятия соответствующего решения на уровне Совместной межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы”.