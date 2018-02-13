РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане проходят масштабные проверки в фискальных органах
Предыстория: В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам ИноятовПродолжение: Узбекистан начал масштабные «чистки» в спецслужбах (аудио)

CA-NEWS (UZ) - Следователи Генпрокуратуры Узбекистана начали масштабную проверку в налоговом и таможенном комитетах. У сотрудников налогового комитета взяли показания и произвели частичную выемку документов, которые складированы и опечатаны в отдельной комнате, передает centralasian.org.

Источник в МВД сообщил, что территория вокруг здания налогового комитета жестко контролируется. Он говорит, что рядом со зданием находятся легковые автомобили и грузовые автомобили, используемые при перевозке военных.

– После отстранения от должности 31 января главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова, над его сватом Батыром Парпиевым, который возглавляет Налоговый комитет, «сгустились черные тучи», – сказал журналист Сергей Ежков, который одним из первых сообщил о начатых проверках.

По словам информированного сотрудника ГНК, в ходе начатой на прошлой неделе плановой проверки в налоговом комитете сотрудники Генпрокуратуры и Счетной палаты выявили многомиллионную (по предварительным данным, 70 миллиардов сумов (около 8,5 миллиона долларов) недостачу. Это и стало поводом того, что проверка приняла столь масштабный характер, говорит он.

Сайт Uzmetronom, ссылаясь на свои конфиденциальные источники, сообщил о том, что первоначально десант следователей Генпрокуратуры состоял из 30 человек, но затем был усилен до 65 сотрудников. По данным сайта, цель прокуроров – выявление преступных схем при проведении налоговых проверок, используемых сотрудниками ГНК в отношении субъектов предпринимательства, а также вероятность получения ими взяток с последующей передачей председателю комитета или его заместителям.

Сообщается, что проверки в Государственном налоговом комитете продлятся до 15 апреля, об их результатах будет доложено президенту Мирзияеву. Аналогичные проверки, но более меньшего масштаба, начаты и в таможенном комитете Узбекистана. По данным источников, после окончания проверок таможенный комитет может быть передан Минфину.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
sarbagysh-eshim
15:38, 13 февраля 2018
Наш тоже недавно стал, однако никаких видимых шагов нет или у нас все проблемы решены? Или наши ГНС, МВД, Прокуратура и т.п. чистые?
Нет аватара
Alex2036
15:33, 13 февраля 2018
Ну вот и появилась надежда, что подчистят этот ГАВНО-дом......
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×