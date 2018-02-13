В Узбекистане проходят масштабные проверки в фискальных органах

CA-NEWS (UZ) - Следователи Генпрокуратуры Узбекистана начали масштабную проверку в налоговом и таможенном комитетах. У сотрудников налогового комитета взяли показания и произвели частичную выемку документов, которые складированы и опечатаны в отдельной комнате, передает centralasian.org.

Источник в МВД сообщил, что территория вокруг здания налогового комитета жестко контролируется. Он говорит, что рядом со зданием находятся легковые автомобили и грузовые автомобили, используемые при перевозке военных.

– После отстранения от должности 31 января главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова, над его сватом Батыром Парпиевым, который возглавляет Налоговый комитет, «сгустились черные тучи», – сказал журналист Сергей Ежков, который одним из первых сообщил о начатых проверках.

По словам информированного сотрудника ГНК, в ходе начатой на прошлой неделе плановой проверки в налоговом комитете сотрудники Генпрокуратуры и Счетной палаты выявили многомиллионную (по предварительным данным, 70 миллиардов сумов (около 8,5 миллиона долларов) недостачу. Это и стало поводом того, что проверка приняла столь масштабный характер, говорит он.

Сайт Uzmetronom, ссылаясь на свои конфиденциальные источники, сообщил о том, что первоначально десант следователей Генпрокуратуры состоял из 30 человек, но затем был усилен до 65 сотрудников. По данным сайта, цель прокуроров – выявление преступных схем при проведении налоговых проверок, используемых сотрудниками ГНК в отношении субъектов предпринимательства, а также вероятность получения ими взяток с последующей передачей председателю комитета или его заместителям.

Сообщается, что проверки в Государственном налоговом комитете продлятся до 15 апреля, об их результатах будет доложено президенту Мирзияеву. Аналогичные проверки, но более меньшего масштаба, начаты и в таможенном комитете Узбекистана. По данным источников, после окончания проверок таможенный комитет может быть передан Минфину.