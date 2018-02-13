Банки в Таджикистане два года не отдают деньги клиентам

CA-NEWS (TJ) - Два системообразующих банка в Таджикистане почти два года не могут расплатиться с вкладчиками. Официально они не объявляют о банкротстве, но клиентам сегодня выдают лишь по 22 доллара в день, после очередей и унижений.

Каждый день тысячи вкладчиков приходят в центральное отделение Тоджиксодиротбанка, чтобы получить около 22 долларов (200 сомони). Это максимум, который банк выплачивает в день каждому клиенту, у которого был вклад в банке до финансового кризиса 2016 года. Но и эти небольшие деньги в наличии есть не всегда. Вкладчики признаются, что каждый раз у них уходит несколько часов на то, чтобы получить даже такую небольшую сумму.

Два системообразующих банка в Таджикистане, Агроинвестбанк и Тоджиксодиротбанк, сильно пострадали во время финансового кризиса 2016 года: в Нацбанке объясняли, что они "неправильно управляли активами и неправильно выдавали кредиты, без анализа рисков". ​Однако банкротами банки себя официально не объявляли. Чтобы их спасти, власти Таджикистана влили в их капитал более 3 миллиардов сомони (около 300 млн долларов). После этого в январе 2017 года вкладчикам впервые начали выдавать деньги с их счетов, но лишь чуть более 300 долларов в день.

Однако этих денег не хватило, чтобы погасить долг перед вкладчиками. Затем власти страны решили распродать имущество банков, но это также не помогло: желающих его выкупить нашлось немного. В итоге выдаваемые вкладчикам суммы урезали до минимальных.

"Со стороны двух банков остались обязательства перед вкладчиками где-то на полтора миллиарда сомони, – комментирует ситуацию Джамшед Нурмахмадзода, председатель Национального банка Таджикистана. – Но я хочу отметить, что банки имеют возможность ее погасить. У них имеется имущество. Если они его реализуют и будут продавать по настоящим ценам, а не тем, которые были три года назад, они смогут выполнить обязательства перед вкладчиками".

Власти обсуждают возможность введения внешнего управления двумя банками и начало процедуры банкротства.