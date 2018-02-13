РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам и штрафу в $16 млн за коррупцию и вмешательство в политические дела

CA-NEWS (CA) - Суд в Южной Корее приговорил подругу экс-президента страны Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны, сообщает Би-би-си.

Цой Сун Силь также должна будет выплатить штраф в размере 18 млрд южнокорейских вон (около $16,6 млн).

Цой Сун Силь на протяжении нескольких лет оставалась советником президента Пак Кын Хе, которая лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом.

В июне суд приговорил Чхве Сун Силь к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента Южной Кореи.

Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

Официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий были предъявлены Чхве Сун Силь в ноябре 2016 года.

А в марте прошлого года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак, после чего она была отстранена от власти. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

Официальные обвинения Пак Кын Хе были предъявлены 17 апреля. Ее подозревают во взяточничестве, злоупотреблении властью и оказании незаконного давления.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Maxibens
17:34, 13 февраля 2018
Вот где закон работает! Не то что у нас.....
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×