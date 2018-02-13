Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам и штрафу в $16 млн за коррупцию и вмешательство в политические дела

CA-NEWS (CA) - Суд в Южной Корее приговорил подругу экс-президента страны Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны, сообщает Би-би-си.

Цой Сун Силь также должна будет выплатить штраф в размере 18 млрд южнокорейских вон (около $16,6 млн).

Цой Сун Силь на протяжении нескольких лет оставалась советником президента Пак Кын Хе, которая лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом.

В июне суд приговорил Чхве Сун Силь к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента Южной Кореи.

Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

Официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий были предъявлены Чхве Сун Силь в ноябре 2016 года.

А в марте прошлого года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак, после чего она была отстранена от власти. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

Официальные обвинения Пак Кын Хе были предъявлены 17 апреля. Ее подозревают во взяточничестве, злоупотреблении властью и оказании незаконного давления.