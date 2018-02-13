Администрация президента США представила инфраструктурный план на $1,5 трлн

CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа представила долгожданный «инфраструктурный план», призванный привлечь в ближайшее десятилетие как минимум $1,5 трлн новых инвестиций в проекты модернизации инфраструктуры — дорог, аэропортов и других объектов — по всей стране. Как сообщает РБК, документ на 52 страницы среди прочего сокращает срок согласования проектов до двух лет, а также способствует повышению квалификации работников и увеличению вложений в развитие сельской инфраструктуры.

В утреннем твите, предварявшем публикацию, Трамп написал: «Это важная неделя для инфраструктуры. После $7 трлн глупых вложений в Ближний Восток пора начать инвестировать в НАШУ страну!». В своих предвыборных выступлениях Трамп обещал представить план в течение 100 первых дней своего президентства, однако сделать этого не удалось, так как Белый дом и конгресс занялись вопросами здравоохранения и налогов, которые сочли более важными.

Власти предлагают создать единый орган, ответственный за подготовку экологических экспертиз проектов и выдачу конечных разрешений, и ограничить время рассмотрения документов двумя годами. Согласно инициативе, Министерство внутренних ресурсов получит право утверждать прокладку нефтегазовых трубопроводов по территориям, находящимся в ведении Управления национальных парков. Против последнего предложения выступают природоохранные организации. Сейчас для утверждения инфраструктурных проектов требуется одобрение конгресса, что приводит к существенным задержкам, следует из документа.

Однако утверждение инфраструктурного плана пока не гарантировано: демократы, без одобрения которых этого не случится, уже выступили с критикой инициативы из-за того, что она не предусматривает значительных федеральных расходов, в то время как республиканцы опасаются утверждать законопроекты, предполагающие масштабные траты, пишет Bloomberg.

Из $1,5 трлн новых инвестиций лишь $200 млрд — средства федерального бюджета. Остальные $1,3 трлн, по замыслу администрации, должны будут вложить штаты, власти на местах, а также частный сектор. При этом даже выделение $200 млрд зависит от сокращения финансирования действующих транспортных программ, объяснил агентству неназванный сотрудник администрации. Дополнительных доходов инициатива президента не предусматривает.