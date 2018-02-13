В Астане мужчина отсудил у Technodom $150 за ошибку с ценами во время акции «Ночь скидок»

CA-NEWS (KZ) - Житель Астаны отсудил у Technodom 50 тыс. тенге (более $150) за ошибку с ценами во время акции «Ночь скидок», сообщает во вторник, 13 февраля пресс-служба столичного суда.

В сентябре 2017 года АО «Technodom Operator» объявил акцию «Ночь скидок» и мужчина выбрал в подарок на день рождение дочери смартфон Apple IPhone 7, который согласно информации с сайта ответчика стоил 219 990 тенге (более $670).

В связи с этим мужчина в интернет-магазине АО «Technodom Operator» оформил заказ на покупку сотового телефона. По приезду в магазин менеджер сверила номер заказа и выдала ему расходную накладную. Однако ответчиком было отказано в продаже со ссылкой на технический сбой в системе и неправильно указанной цены сотового телефона. Стоимость телефона составляла 339 990 тенге (более $1040).

После отказа в продаже ответчиком сотового телефона модели Apple IPhone 7 истцом приобретена другая модель сотового телефона.

Мужчина подал в суд на Teсhnodom, требуя возмещения морального ущерба на сумму 1 млн тенге (более $3 тыс.).

По информации пресс-службы, алматинский районный суд города Астаны частично удовлетворил исковые требования, взыскав с АО «Technodom Operator» в счет возмещения морального вреда сумму в размере 50 тыс. тенге (более $150).