Аким Астаны поручил строить теплые остановки возле соцобъектов

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев поручил строить теплые остановки возле социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, 13 февраля состоялось аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы отопительного сезона, уборки улиц и правопорядка в столице Казахстана.

Первый заместитель акима Сергей Хорошун доложил о решении проблем пешеходных переходов и мер для обеспечения безопасности пешеходов.

«Управлением пассажирского транспорта совместно с УАП ДВД города Астаны определены опасные участки с нерегулируемыми пешеходными переходами. Общее их количество составило 104. Из них 16 транспортных перекрестков, по ним уже разработаны ПСД, остальные 88 – это пешеходные переходы. По ним будут разработаны схемы, согласованные с УАП ДВД», - рассказал он.

А.Исекешев, обращаясь к акимам районов города, отметил, что необходимо совместно с управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты согласовать планы мест установок теплых остановок, чтобы их расположение было удобно для людей с ограниченными возможностями, а также для детей, то есть вблизи школ, больниц и других социальных объектов. В этом году, по его словам, необходимо их установить во всех необходимых местах до наступления осенне-зимнего периода.