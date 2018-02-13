В России появится посол для продвижения туризма в Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 15:55, 13 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Для привлечения туристов в Узбекистан среди российских граждан в РФ появится общественный посол из числа известных персон. Как передают местные СМИ, об этом на брифинге в Москве сообщил посол республики Бахром Ашрафханов.
По его словам, согласно поручению президента Узбекистана Шавката Мирзияева, будут приняты дополнительные меры и усилия для пропаганды туристического бренда страны за рубежом.
«Мы сейчас начинаем работу по поиску такого общественного посла, который будет пропагандировать турпоездки в Узбекистан среди Россиян, активно рассказывать о популярных направлениях отдыха и способствовать укреплению более тесных связей между странами по линии туризма. Думаю, таким послом может стать общественный или культурный деятель, возможно, кто-то из политики или, например, из мира искусства. Мы только начинаем эту работу, не исключаю, что кто-то сам изъявит такое желание», – пояснил Ашрафханов.
Кроме того, отметил глава узбекской дипмиссии в Москве, для продвижения туристического потенциала страны предприняты ряд мер со стороны различных ведомств в части упрощения визового режима, а также порядка аккредитации журналистов и творческих групп.
«Узбекистан ввел безвизовый режим с 7 странами и упрости порядок получения виз для граждан еще 39 государств. Кроме того, в ближайшее время визу можно будет оформить в электронном виде, подав документы из любой точки мира. Для съемочных и творческих групп, которые намерены рассказывать о красотах и традициях Узбекистана, также предусмотрен упрощенный порядок получения аккредитации, решение по которой будет приниматься всего за два дня», – добавил посол.
Для журналистов и представителей российских туркомпаний, которые намерены расширять контакты с Узбекистаном в рекреационной деятельности, будут предоставлены льготы на перелет. Ежегодно национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» будет выделять для таких пассажиров по 200 бесплатных авиабилетов.
Согласно данным за 2017 год, Узбекистан посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что на 24% превысило показатели 2016 года.