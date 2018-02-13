В Астане объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - Госпредприятие «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в Астане, Акмолинской и Кызылординской областях.

По данным синоптиков, 14-15 февраля в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Астане 14-15 февраля ожидается временами снег, метель.

14-16 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман.