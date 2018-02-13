РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Н.Назарбаев принял акима Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 февраля принял акима Астаны Асета Исекешева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи главе РК была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы и ходе подготовки к празднованию 20-летия города.

«По итогам 2017 года социально-экономические показатели развития города выросли почти в 2 раза. Промышленность выросла на 7%. За пять лет 46 индустриальных проектов обеспечили доходы в 1 триллион тенге», - сказал А.Исекешев.

По его словам, доля частных инвестиций в основной капитал составила 70%.

«В прошлом году у нас был рекорд – было построено 2,4 млн квадратных метров жилья. Сейчас мы продолжаем застройку четырех районов города за счет частных инвесторов и национальных компаний», - сообщил аким Астаны и рассказал о ходе реализации инфраструктурных проектов в столице и планах по строительству новых дорог в пригородной зоне.

Глава государства дал положительную оценку работе по строительству ряда социальных объектов столицы и дал несколько поручений.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×