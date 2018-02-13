Н.Назарбаев принял акима Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 февраля принял акима Астаны Асета Исекешева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи главе РК была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы и ходе подготовки к празднованию 20-летия города.

«По итогам 2017 года социально-экономические показатели развития города выросли почти в 2 раза. Промышленность выросла на 7%. За пять лет 46 индустриальных проектов обеспечили доходы в 1 триллион тенге», - сказал А.Исекешев.

По его словам, доля частных инвестиций в основной капитал составила 70%.

«В прошлом году у нас был рекорд – было построено 2,4 млн квадратных метров жилья. Сейчас мы продолжаем застройку четырех районов города за счет частных инвесторов и национальных компаний», - сообщил аким Астаны и рассказал о ходе реализации инфраструктурных проектов в столице и планах по строительству новых дорог в пригородной зоне.

Глава государства дал положительную оценку работе по строительству ряда социальных объектов столицы и дал несколько поручений.