Российских военных ограничат в использовании соцсетей

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. А также — не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию. Пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

Советы касаются сохранения секретной информации и безопасного поведения военнослужащих в соцсетях (документ имеется в распоряжении «Известий»). Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи». Военным рекомендуют просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

Минобороны готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». Сейчас они проходят стадию согласования в силовых министерствах. Поправки запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Провинившийся военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

Солдатам, офицерам и сотрудникам ведомства напоминают, что попавшие в интернет фотографии, видеозаписи, заметки и комментарии невозможно удалить. Также призывают не забывать, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести «существенный репутационный вред Вооруженным силам», а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность. Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание технической стороне интернет-безопасности. Советуют регулярно обновлять приложения и не устанавливать подозрительные программы. Военнослужащим рекомендуют для каждого сайта или интернет-сервиса придумывать уникальный пароль. Используемое для этого сочетание символов должно быть длинным и сложным.