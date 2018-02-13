Невестки из США, Казахстана, Японии и Бурятии готовили традиционный чай в монгольском телешоу (видео)

CA-NEWS (MNG) - Первым заданием для участниц нового монгольского телешоу «Манай бэр» («Наша невестка») было сварить легендарный монгольский чай «хийцтэй цай», сообщает ARD.

Сүүтэй хийцтэй цай (монгольский чай) — традиционный монгольский напиток. Готовят его из зелёного чая и молока с добавлением жира, соли, ячменной муки, борца (вяленое мясо) и риса. Сүүтэй цай пьют несколько раз в день, когда на столе много мясных блюд. такой чай выполняет роль супа.

Все невестки справились с заданием и приготовили монгольский сүүтэй цай. Японка и американка не уступили бурятке и казашке.

Ханна Максум и Мина Тамура получили похвалу от семей и от судей. Мина, как восточная женщина, уважает старших и многому у них научилась. Она рассказывала, что готовить монгольские блюда и сүүтэй цай ее научила бабушка мужа.

Турсун Сатканова продемонстрировала знание монгольских обычаев и ерөөл во время подношения Тэнгри первой чашки сүүтэй цай.

Американка Ханна приготовила борцтой сүүтэй цай - монгольский чай с вяленым мясом. Есть много видов чая, таких как крепкий чай с мукой и овечьим курдюком, чай с просом и рисом, чай с вяленым мясом (борц), просто с мясом и т.д. Борц – это высушенное в тени на открытом сухом холодном воздухе, нарезанное длинными полосками мясо. Монгольский кочевой образ жизни и местные климатические условия способствовали появлению особых методов хранения мяса. Наиболее распространенным является воздушная сушка или борцлох. Ханна стала настоящей монголкой, говорили судьи.

Донара Балданцэрэн призналась, что делает сүүтэй цай не очень часто. Впервые монгольский чай она приготовила 15 лет назад.