В 10 городах Казахстана зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха, в 7 - высокий

CA-NEWS (KZ) - Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» подвело итоги экологического мониторинга в Казахстане за 2017 год.

По данным РГП, в течение года мониториг состояния атмосферного воздуха проводился в 49 населенных пунктах, из них 32 отнесены к «низкому» уровню загрязнения, 10 – к классу «повышенного» уровня и 7 отнесены к классу «высокого» уровня загрязнения воздуха.

К городам с высоким уровнем загрязнения относятся Жезказган, Каратау, Караганда, Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск и поселок Глубокое.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Астана, Алматы, Актобе, Жанатас, Семей, Риддер, Тараз, Актау, Балхаш, Шу.

Низкий уровень загрязнения в городах Степногорск, Аксай, Аркалык, Житикара, Зыряновск, Кентау, Лисаковск, Рудный, Сарань, Костанай, Туркестан, Уральск, Кокшетау, Аксу, Кызылорда, Павлодар, Жанаозен, Кульсары, Экибастуз, Талдыкорган и поселках Березовка, Бейнеу, Акай, Сарыбулак, городах Атырау, Петропавловск, Торетам, Январцево, Карабалык, Кордай, СКФМ «Боровое» и Щучинско-Боровская курортная зона.

В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 49 населенных пунктах на 146 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 90 автоматических. Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий.

По сравнению с 2016 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику в городах Алматы, Астана, Кызылорда, Балхаш и в поселках Бейнеу и Акай.

В городах Актау, Каратау, Усть-Каменогорск и поселке Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился в сравнении с 2016 годом.

В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2016 года.

Специалисты «Казгидромета» отмечают, что высокий и очень высокий уровень загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, сероводороду, взвешенным частицам РМ, фенолу и аммиаку обусловлен тремя основными факторами: загруженность автодорог, рассеивание эмиссий от промышленных предприятий и низкая проветриваемость населенных пунктов.

В течение 2017 года зафиксировано 990 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 98 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха в следующих городах:

Актобе – 141 случаев ВЗ и 3 случаев ЭВЗ по сероводороду;

Балхаш – 13 случая ВЗ и1 случай ЭВЗ по сероводороду;

Караганда – 45 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5 и оксиду углерода;

Атырау – 357 случаев ВЗ и 75 случаев ЭВЗ по сероводороду (также по данным постов AgipKСO и АНПЗ);

Житикара – 1 случай ВЗ по диоксиду азота;

Петропавловск – 11 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ по сероводороду;

Усть-Каменогорск – 419 случаев ВЗ и 18 случаев ЭВЗ по сероводороду;

Темиртау – 3 случая ВЗ по сероводороду.

По проведенному радиационному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан не превышали предельно-допустимый уровень.