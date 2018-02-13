Гражданин Узбекистана предстал перед судом в Стокгольме за совершение теракта в 2017 году

CA-NEWS (UZ) - Суд в Стокгольме начал рассматривать уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении террористического акта в шведской столице в апреле 2017 года, сообщает Expressen.se.

На первых заседаниях по этому должен выступать заместитель главного прокурора в службе национальной безопасности Швеции Ханс Ирман. Затем, после 20 февраля, начнется допрос самого Акилова, после чего в суде выступят более 150 человек, так или иначе пострадавших от действий подсудимого.

По предварительной информации, судебные слушания могут продлиться до 9 мая, а вынесение приговора состоится в середине лета.

Напомним, теракт, в совершении которого обвиняют Акилова, произошел в Стокгольме 7 апреля 2017 года. В тот день подозреваемый на угнанном грузовике наехал на пешеходов, в результате чего пять человек погибли, еще 15 получили травмы.

Акилов является единственным подозреваемым по делу о случившемся. Его задержали 11 апреля. Мужчина сразу признал свою вину и объявил, что является сторонником террористической организации «Исламское государство». По словам Акилова, преступление он совершил по приказу экстремистов в ответ на бомбардировки Сирии. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.