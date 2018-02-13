Дефицит йода в организме может привести к тяжелейшим последствиям, - исследование

CA-NEWS (CA) - Йод чрезвычайно важен для здоровья, но об этом знают далеко не все. Без йода люди страдают от дефектов при развитии организма, и у них возникают проблемы с метаболизмом. Исследование, проведенное Маргарет Рейман из Университета Суррея, указывает на нехватку йода в современных "здоровых" диетах, в первую очередь, вегетарианских, что создает угрозу дефицита йода у беременных женщин, сообщает Би-би-си.

Зачем нам нужен йод?

Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга, в особенности для плода в утробе матери.

"Дефицит йода легко предотвратить, и, тем не менее, он остается основной причиной возникновения неспособности к обучению у детей во всем мире", - говорит профессор Рейман.

"Если в организме беременной женщины недостаточно йода, то их дети окажутся неспособны к обучению или же с признаками врожденного гипотиреоза, при котором преобладает торможение всех функций организма. Это то, что на протяжении истории называли кретинизмом", - добавляет профессор.

Изначально слово "кретин" обозначало людей, живущих с этим синдромом в Альпах, где исторически ощущается острая нехватка йода.

Именно там в прошлом появлялось множество людей страдающих от зоба, - заметного увеличения щитовидной железы в области шеи.

"Теперь мы знаем, что это явный симптом нехватки йода в организме, при котором щитовидная железа увеличивается в размере в попытке получить как можно больше йода из крови", - говорит профессор Рейман.

Опасность "здоровых" диет

Возможно, лучшие источники йода среди продуктов - рыба с белым мясом, а также яйца. В большинстве стран йод также добавляется в столовую соль.

Во многих странах, как, например, в Великобритании, йод также содержится в молоке и молочных продуктах, так как его добавляют в корм скоту.

Но в развитых странах вновь возникла проблема йододефицита - на этот раз не из-за отсутствия его в обычной еде, а потому, что люди сознательно избегают употреблять эти продукты.

Это решение, которое большинство вегетарианцев и почти все веганы, избегающие продуктов животного происхождения, принимают каждодневно.

Норвежский институт здравоохранения недавно собрал и проанализировал данные о различных группах населения, всех возрастов и обоих полов, в том числе и о беременных женщинах.

Среди этих люди были как вегетарианцы, так и веганы. Выяснилось, что у веганов особенно высок риск йододефицита.

Профессор Рейман также ссылается на случаи, когда у беременных женщин-веганов появлялся зоб, а у их новорожденных детей наблюдалось снижение функции щитовидной железы.

Долгосрочный эффект

Профессор Рейман также изучила биологические образцы, полученные от 14 тысяч беременных женщин на западе Англии в 1990-е годы, а затем проследила развитие их детей в последующие годы.

Вместе со своей коллегой, доктором Сарой Бат она рассматривала все доступные данные об этих детях, уделяя особенное внимание тому, насколько хорошо они учатся читать, и их коэффициенту умственного развития.

Доктор Бат обнаружила, что у детей, родившихся от матерей с йододефицитом, более высок риск к восьми годам начать испытывать затруднения с выражением своих мыслей вслух, а к девяти годам им все труднее читать и понимать написанное.

Исследователи также обнаружили, что чем сильнее выражен дефицит йода у матери, тем больше трудностей в развитии испытывают их дети.

Но удивительным оказалось то, что этот эффект присутствовал несмотря на то, что у этих матерей отмечался лишь относительно незначительный дефицит йода.

Откуда берется йод?

Дорога йода из моря на сушу непроста: ионы поднимаются в атмсоферу, затем из дождевых облаков попадают в землю, где впитываются растениями и травоядными животными, и после всего этого попадают к нам в пищу.

Но дождевые облака, сформировавшиеся над морскими просторами, не всегда достигают отдаленных от моря регионов. Соответственно, в тех местах где люди в прошлом зависели в основном от продуктов местного производства, возникали проблемы, вызванные нехваткой йода.

Именно это и происходило в Альпах, в отдаленных горных районах Пакистана, во многих регионах России, в Центральной Азии и в некоторых частях Африки.

Затрагиваются также регионы, регулярно подвергающиеся наводнениям, как например Бангладеш, так как уходящие после наводнения потоки вымывают йод из почвы.

Сколько йода нужно человеку?

Женщинам следует принимать от 150 до 300 микрограммов йода в день, а мужчинам - по 150 микрограммов. Но уровень йода в еде нестабилен, и довольно сложно подсчитать, сколько именно этого вещества вы приняли.

В жирной рыбе меньше йода чем в рыбе с белым мясом. Зимой в молоке больше йода, чем летом, так как зимой скот получает корм с добавками йода, а летом животные пасутся на траве.

Лучше всего соблюдать разнообразную диету и не избегать целых групп продуктов питания, таких как мясо, молоко или рыба, если вам этого не советует сделать доктор.