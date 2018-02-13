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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Информатику в казахстанских школах начнут преподавать с 3 класса

CA-NEWS (KZ) - С 2018-2019 учебного года информатику в школах Казахстана будут преподавать с 3 класса. Об этом 13 февраля на заседании правительства РК сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

По его словам, с 2017 года информатика преподается с 7 класса, в 2014 году - с 5 класса.

«В новом учебном году ее начнут преподавать с 3 класса. Также обновлены программы обучения с 5 по 11 классы. Во всех школах есть ресурсы по цифровому обучению. В этом году ставится задача по повышению уровня их использования. Также планируется внедрение автоматизации образования, начиная с детских садов», - рассказал глава Минобразования.

Он добавил, что с текущего года в Павлодаре и Шымкенте будет реализован пилотный проект по 100-процентным безбумажным отчетам. Если проект покажет свою эффективность, то он будет реализован во всех городах Казахстана.

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