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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан вошел в созданную в Дубае Глобальную коалицию счастья

CA-NEWS (KZ) - В Дубае н​а VI Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) создана Глобальная коалиция счастья. В нее вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения, сообщает Gulfnews.

На церемонии присутствовали премьер-министра ОАЭ Аль Мактум, а также наследный принц Дубая​ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали на благо и счастье народов. Настало время объединить усилия правительств для формирования новых подходов и механизмов, которые позволят добиться счастья для людей и улучшить качество их жизни», - заявил премьер ОАЭ.

Коалиция будет проводить ежегодные совещания для обсуждения достижений, обмена идеями, которые могут помочь странам-членам улучшить политику и программы, которые могут способствовать достижению «устойчивого уровня счастья в обществе». В ОАЭ существует пост министра счастья и благополучия, его занимает женщина - Ухуд бинт Халафан ар-Руми.

Всемирный правительственный саммит (World Government Summit) был учрежден в 2013 году, участники рассматривают проблемы эффективного госуправления. В этом году форум собрал 4 тысячи делегатов из 140 стран.

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