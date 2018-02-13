Генпрокуратура России обвинила казначейство Дагестана в нарушениях на сумму более $41 млн

CA-NEWS (CA) - Комиссия Генпрокуратуры выявила многочисленные нарушения закона в работе управления Федерального казначейства по республике Дагестан, сообщается на сайте ведомства.

Проверка установила «многочисленные факты незаконного перечисления управлением» 2,4 миллиарда рублей (более $41 млн) бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки требованиям законодательства.

В 2016 и 2017 годах управление разрешило перечислить больше 700 миллионов рублей (более $12 млн) на закупку в Махачкале жилых помещений по муниципальному контракту, не внесенному в реестр. По фактам возбудили уголовное дело о халатности.

В связи с выявленными нарушениями 7 февраля было возбуждено уголовное дело по статье 203 УК РФ (халатность).

«С целью устранения допущенных нарушений заместителем генерального прокурора Российской Федерации Иваном Сыдоруком руководителю Федерального казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан и иных должностных лиц управления», - говорится в сообщении.

​С 5 февраля во всех республиканских министерствах и ведомствах проводятся проверки и выемки документов. В тот день сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра республики, двух его заместителей и бывшего министра образования и науки Дагестана. Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где их арестовали. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

Кроме того, вместе с группой из Генпрокуратуры в Махачкалу прилетели следователи центрального аппарата МВД и ФСБ.