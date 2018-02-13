Япония планирует открыть офис по развитию внешней торговли в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Председатель правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев и посол Японии в РК Кавабата Итиро обсудили вопросы активизации инвестиционного сотрудничества между странами и улучшения условий ведения бизнеса в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, они обсудили предстоящее заседание совместной комиссии правительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству, который запланирован в апреле. Так, посольство Японии окажет содействие в приглашении перспективных японских компаний, заинтересованных в инвестирование в Казахстан.

Достигнута договоренность о проведении в Алматы встречи с представителями японского бизнеса, где будут рассмотрены вопросы улучшения условий ведения бизнеса в Казахстане.

Кроме того, рассмотрены вопросы участия японских компаний Marubeni и Tokyo Rope в реализации инвестпроектов.

По данным МИР, компания Tokyo Rope реализовала в Алматы проект по производству металлических высокопрочных стальных сеток и панелей, используемых при монтаже защитных сооружений против селей, лавин, обвалов, камнепадов. Компания планирует расширить свое производство и реализовать еще несколько проектов.

В свою очередь, корпорация Marubeni участвует в проекте строительства «под ключ» комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ, являющегося завершающим этапом реконструкции АНПЗ.

С.Туякбаев и Кавабата Итиро также обсудили возможность открытия офиса Японской организации по развитию внешней торговли («ДЖЕТРО») в Казахстане. «ДЖЕТРО» является правительственной организацией, которая оказывает содействие японским инвестициям за рубежом и имеет 77 представительств в 57 странах мира.

В министерстве добавили, что общий объем японских инвестиций в Казахстан за последние 10 лет превысил $5,7 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций из Японии в РК с 2005 по 2 квартал 2017 года составил $5 549,1 млн. В Казахстане действует более 70 предприятий с участием японского капитала. В основном они заняты в нефтегазовой сфере, металлургии, в области финансов, горнорудной промышленности, оптовой продаже автомобилей, электросвязи, оптовой торговле оборудованием, а также лесозаготовке и логистике.