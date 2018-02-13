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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Национальная авиакомпания Узбекистана вступила в АIТO

CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» вступила в Ассоциацию независимых туроператоров Великобритании (АIТO). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

АIТO — торговая группа по туризму, объединяющая около 120 специализированных и независимых туроператоров. Члены ассоциации работают в более чем 170 странах.

«Это событие стало важным шагом в укреплении туристических связей между двумя странами и популяризации туристического потенциала Узбекистана на британском рынке туристических услуг», — отмечается в сообщении.

Членство в ассоциации позволит широко продвигать бренд Uzbekistan airways и туристический продукт страны, значительно увеличить поток туристов из Великобритании в Узбекистан.

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