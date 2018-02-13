Три крупных нефтегазовых оператора реализуют в Казахстане проекты с бюджетом около $45 млрд

CA-NEWS (KZ) - Три крупных нефтегазовых оператора реализуют в Казахстане проекты с бюджетом около $45 млрд. Об этом 13 февраля на пресс-конференции в Астане сообщил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний РК Рашид Жаксылыков.

По его словам, приход иностранных инвестиций в страну дает возможность местным компаниям развивать свою компетенцию в рамках создаваемых совместных предприятий и консорциумов.

«Согласно оглашаемым государством условиям, недропользователь воспроизводит трансфер знаний, технологий и зарубежного опыта с целью обеспечить отечественный рынок мировым наследием. Важной составляющей двустороннего взаимодействия является увеличение доли местного содержания, путем участия казахстанских компаний в крупных нефтегазовых контрактах», - сказал глава союза.

Как отметил, что сегодня на долю операторов «Тенгизшевройл», «Карачаганак Оперейтинг Компани» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» приходится 75% всех закупок нефтесервиса Казахстана.

«Как считают аналитики, в дальнейшем данный показатель будет увеличиваться. На пороге таких возможностей главной задачей всех участвующих игроков является правильное распоряжение всеми ресурсами», - добавил Р.Жаксылыков.

Он назвал проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия: низкая маржинальность объемов работ местных компаний, проведение закрытых тендерных процедур, наличие у иностранных компаний определенных преференций и др.

«Казахстанские компании надеются, что компетентные лица примут эффективные меры по разрешению всех имеющихся споров», - отметил председатель организации.