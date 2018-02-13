В Казахстане работают более 20 крупнейших мировых нефтесервисных и подрядных компаний

CA-NEWS (KZ) - «Казахстанским нефтесервисным и подрядным компаниям важно заскочить в уходящий поезд проектов расширения месторождений Тенгиз и Карачаганак», - сказал председатель президиума Союза нефтесервисных компаний РК Рашид Жаксылыков 13 февраля на пресс-конференции в Астане.

Для этого, по его словам, необходимо заблаговременно подготовить казахстанский бизнес путем разработки мер государственной поддержки.

«Наш нефтесервисный рынок является очень прибыльным для иностранных компаний — из 100 крупнейших подрядных компаний в мире в Казахстане работают более 20 из них. Тем не менее, казахстанские компании за последние годы благодаря конкуренции на местном рынке смогли повысить уровень компетенции. Сегодня в казахстанской нефтесервисной отрасли работают не менее 1000 компаний с общей численностью более 170 тысяч человек. Оборот нефтесервисных услуг в сфере недропользования составляет в среднем 8 $млрд. В списке топ-500 крупнейших компаний Казахстана представлены 66 нефтесервисных компаний, общие налоговые выплаты которых составили 280 млрд тенге», - сообщил он.

Самым большим рынком для казахстанского нефтесервиса, отметил Р.Жаксылыков, является Россия: отечественные компании присутствуют на проектах Ямала, Москвы, Сахалина и других нефтегазовых регионах РФ, предоставляя услуги по строительству, инжинирингу и бурению. Широко компании представлены и в таких странах как Грузия, Ирак, Иран, Иордания.

Западный регион Казахстана является лидером по объемам закупки товаров, работ и услуг в нефтесервисной отрасли. В текущем году стартует активная фаза реализации проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. Компания «Тенгизшевройл» имеет обязательства перед государством по части местного содержания в крупных пакетах, доля которого должна составлять не менее 50%. Для наглядности — только в первом квартале 2017 года данная компания приобрела товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $494 млн, рассказал глава союза.