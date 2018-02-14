Росавиация нашла схожие проблемы, приведшие к крушению Ан-148 в Подмосковье у самолетов SSJ 100 «Аэрофлота»

CA-NEWS (CA) - Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, которая унесла жизни 71 человека, все чаще наблюдаются и у флагмана российского авиапрома SSJ 100. За неделю до катастрофы на проблемы с расхождением показаний скорости жаловались, например, пилоты «Аэрофлота». Только за пару дней снегопадов с SSJ 100 произошло семь подобных инцидентов, а с 2011 года — 14, сообщает газет «Коммерсантъ».

Техническая проблема, ставшая, вероятно, 11 февраля причиной катастрофы Ан-148 под Москвой, где погиб 71 человек, 12 февраля оказалась распространенным и известным явлением. Росавиация уже 12 февраля разослала телеграмму руководителям авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам с просьбой обратить внимание на недостатки аэродромного обеспечения полетов. В ней говорится о неполадках, которые, как сообщил 13 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК), стали наиболее вероятной причиной катастрофы: это вызванный обледенением сбой в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.

Из телеграммы Росавиации выяснилось, что похожие проблемы выявлены у самолетов SSJ 100 «Аэрофлота»: 4–5 февраля, когда выполнение полетов в Московском аэроузле осложнялось обильным снегопадом, в аэропорту Шереметьево произошло семь аналогичных инцидентов с самолетами этого типа. На борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Образование льда могло произойти в условиях сильного снегопада, из-за замерзания воды, стекавшей с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа. В «Аэрофлоте» на запрос «Ъ» не ответили. В Росавиации подтвердили подлинность телеграммы.

Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с SSJ 100 произошло 14 подобных инцидентов, связанных как с отсутствием, так и с расхождением показаний скорости, следует из документа.

По результатам расследований трех инцидентов причины неполадки были связаны с попаданием воды в приемники системы воздушных сигналов. В одном случае был сделан вывод о невключении экипажем судна обогрева приемников полного давления. Такие же неполадки зафиксированы в отчете МАК о причинах катастрофы Ан-148.

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС, производитель SSJ 100) не стали комментировать телеграмму, отметив только, что SSJ 100 успешно прошел сертификационные испытания «с учетом более жестких требований по полетам в условиях обледенения, чем применялись к ранее сертифицированным самолетам». В эксплуатационной документации на SSJ 100 содержатся все необходимые рекомендации наземному персоналу по подготовке самолета к полету и летному экипажу по эксплуатации в сложных метеоусловиях, подчеркнули в ГСС.

Между тем Росавиация вопросов к самолетам и не ставит. В телеграмме в качестве одного из факторов авиационных происшествий и инцидентов в последние годы называется «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов», а также неэффективная оценка рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий — при сильном ливневом снеге или дожде. Так, с взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек некачественно убирается лед и уплотненный снег, поступает необъективная информация о виде, площади и толщине слоя загрязнений, а из-за наличия снежных насыпей на обочинах ВПП и рулежных дорожках могут произойти столкновения с ними.

В качестве примера некачественной очистки искусственных покрытий приводится Шереметьево. Из-за некачественной подготовки ВПП аэродрома Анадырь произошел инцидент с самолетом Boeing 767: при выполнении посадки куски льда на ВПП существенно повредили механизацию крыла, самолет был отстранен от эксплуатации. В Шереметьево претензии регулятора не комментируют.

Для решения проблем в Росавиации предложили ответственным из службы управления безопасностью полетов «собирать, анализировать и оценивать данные о факторах опасности и риска эксплуатации аэродрома и обеспечения полетов в сложных и аномальных погодных условиях». Также предлагается учитывать замечания авиакомпаний о состоянии искусственных покрытий аэродрома. При этом руководители аэродрома должны принимать решения о прекращении приема или выпуска самолетов с учетом прогнозируемых и фактических погодных условий, а также возможностей аэродромной службы по подготовке летного поля к приему и выпуску самолетов.