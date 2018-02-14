В Ашхабаде стартовал чемпионат Туркменистана по боксу (фото)

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде стартовал чемпионат Туркменистана по боксу. Организаторами соревнований выступают Федерация бокса Туркменистана, Министерство спорта и молодёжной политики, а также Министерство торговли и внешнеэкономических связей, сообщает 13 февраля госинформагентство.

В состязаниях участвует около сотни спортсменов столицы и велаятов в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин.

На церемонии открытия турнира вице-президент Международной ассоциации любительского бокса и президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев подчеркнул, что нынешний чемпионат является важным шагом в деле развития этого вида спорта.

⇳

В этот же вечер состоялись первые бои – в 1/8 финала в 6-ти весовых категориях.

Открыли турнир Байрамхан Перманов из Ашхабада и Батыр Оразмырадов из команды Марыйского велаята в весовой категории до 56 килограмм.

Ашхабадец Язмырат Гурбанов (до 60 кг) в первом же раунде начал решительно атаковать своего соперника из Лебапа Мансура Гурбанова, в результате тот уже во втором раунде принял решение не продолжать бой.

Два поединка состоялись сегодня в весовой категории до 64 кг среди столичных спортсменов. Мухамед Бердыев одолел Сюннета Аннасейидова, а Шохрат Дурдыев взял вверх над Юнусом Довлетовым.

В первом бою весовой категории до 69 кг вновь встретились ашхабадцы. Мухаметмырат Сехедов серией неотразимых ударов отправил Керима Эсенмырадова в нокаут. В этой же весовой категории Рахым Атабаев (Ашхабад) победил Нурберды Куликова (Балкан), а Тимур Таджимов из дашогузской команды в упорном поединке по очкам одолел лебапца Шахруха Шарипова.

Успешным оказался бой для Расула Ёлдашева (Дашогуз) в весовой категории до 75 кг, который победил ашхабадца Сердара Худайбердиева.

По итогам поединков в самой тяжёлой весовой категории – свыше 91 кг – борьбу продолжили представители столичной команды Бакы Тойчиев, взявший верх над соперником из Дашогуза Гурбандурды Гуммышовым, и Теджен Хоммадов, набравший больше точных ударов, чем Гуванч Акыев.

Завтра турнир продолжится четвертьфинальными боями, в том числе в женском зачёте.