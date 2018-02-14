В Узбекистане восстановят разрушенную по приказу Ислама Каримова железнодорожную ветку в Таджикистан

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начались работы по восстановлению железнодорожной ветки, ведущей через перегон Галаба-Амузанг по направлению к Хатлонской области Таджикистана. Она была разрушена по распоряжению Ислама Каримова почти семь лет назад, причем узбекские власти попыталось тогда свалить демонтаж этой линии на неких мифических «террористов» (на самом деле её закрытие было формой давления на соседнюю республику), передает AsiaTerra.

Сейчас восстановительные работы идут в круглосуточном режиме, поскольку, согласно намерениям инициаторов проекта, движение товарных поездов по этой дороге должно начаться уже до первой декады марта. Именно на это время намечен государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

В недалеком будущем планируется открыть и железнодорожные пассажирские рейсы между Ташкентом и Душанбе.

Напомним, что востребованная в свое время для узбекско-таджикских грузоперевозок железнодорожная ветка Галаба-Амузанг перестала действовать в ноябре 2011 года, что оставило юг Таджикистана без внешнего железнодорожного сообщения.

Официальной причиной этого было названо аварийное разрушение несущих опор железнодорожного моста из-за произошедшего на перегоне взрыва, и узбекские железнодорожники в экстренном порядке приостановили движение всех поездов.

После объявления о «взрыве», вместо того, чтобы заняться оперативным устранением его последствий (если допустить, что он вообще был), узбекские власти остановили движение поездов, а весной 2012 года рабочие и вовсе приступили к демонтажу железнодорожных путей.