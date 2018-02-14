Н.Нигматулин опасается, что многоэтажные здания, построенные в Казахстане без контроля, будут складываться как картонные дома

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин опасается, что многоэтажные здания, построенные без контроля, будут складываться как картонные дома. Об этом он сказал 14 февраля на заседании палаты парламента, где рассматривается законопроект, предусматривающий сокращение проверок бизнеса, представленный министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым.

«Может, министр и прав, надо проверки сокращать, не ходить, не наступать друг другу на ноги. В передовых странах с развитой экономикой, действительно, нет проверок, есть такой функционал как у нашего «Атамекена» ходить и бить себя в грудь «Мы защищаем бизнес». Но при этом законодательно сделано таким образом, что бизнесмену не выгодно выпускать некачественный товар, и если его один раз в этом уличат, он просто разориться. Когда «Атамекен» внесет такие изменения? Рассказываете про 15 тысяч проверок, пугаете всех, давно уже нет 15 тысяч проверок. Пора вам тоже подтягиваться к современному уровню. Созданы все условия. Вам надо изучать опыт и вносить изменения. Мы полностью поддерживаем инициативу правительства по снижению проверок, но главное, чтобы ребенка с водой не выплеснули. Вот, в чем сегодня должна быть ваша роль», - обратился спикер к представителю Национальной палаты предпринимателей «Ата Мекен».

Также Н.Нигматулин поинтересовался, осуществляется ли госконтроль за индивидуальным жилищным строительством.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев ответил, что контроль сейчас снимается в 5 областях, в остальных он уже не осуществляется.

«Вносите снятие всех проверок при строительстве индивидуального жилья. Понятно, Миннацэкономики вас прессует, говорит, рейтинги надо поднимать, каждому министерству найти возможность по2-3 снять. Убираете проверки, в том числе в тех регионах, где сейсмоустойчивость под большим вопросом. Не могу понять, госжилье строим, там находятся наши граждане, мы заботимся об их безопасности. А в частном жилье не наши граждане будут жить что ли?», - возмутился председатель мажилиса и спросил, как к тому вопросу относится Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин ответил, что такая проблема есть. По его словам, в КЧС исключена функция проверки проектов не только индивидуального жилищного строительства, но и многоэтажек. «В приеме мы сегодня не участвуем. Поэтому мы мониторим ситуацию, пока в крупных введенных бесконтрольных объектах ЧС не происходило. Но есть риски, что бизнес не отвечает за качество строительства», - отметил он.

«Что понимать под индивидуальным жильем? Если это одноэтажный, двухэтажный дом, ладно. Частным индивидуальным жильем будет и частный 9-этажный дом, который строится затем на реализацию. Он тоже, получается, проходит без контроля. И что мы получаем в сухом остатке? Завтра, когда они будут складываться как картонные дома, что будем говорить? Что мы сняли контрольную функцию потому, что гнались за рейтингом?», - спросил Н.Нигматулин и потребовал ко второму чтению пересмотреть данную норму.