В Астане пройдет лыжный фестиваль
CA-NEWS (KZ) - В Астане 17 февраля стартует лыжный фестиваль «Қыс өрнегі».
Как сообщает пресс-служба акимата города, в лыжном фестивале ежегодно участвуют более 2 тыс. человек.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по различным видам спорта: лыжные гонки, мини-футбол, хоккей, поясная борьба, армрестлинг, поднятие гири, перетягивание каната и мотокросс. Возрастные категории – с 12 лет и старше 60 лет.
«Ежегодный лыжный фестиваль «Қыс өрнегі» является знаменательным событием города. Акимат Астаны, управление физической культуры и спорта, КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны» приглашают жителей города принять активное участие в данном мероприятии», - говорится в сообщении.
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