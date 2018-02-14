В Астане пройдет лыжный фестиваль

CA-NEWS (KZ) - В Астане 17 февраля стартует лыжный фестиваль «Қыс өрнегі».

Как сообщает пресс-служба акимата города, в лыжном фестивале ежегодно участвуют более 2 тыс. человек.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по различным видам спорта: лыжные гонки, мини-футбол, хоккей, поясная борьба, армрестлинг, поднятие гири, перетягивание каната и мотокросс. Возрастные категории – с 12 лет и старше 60 лет.

«Ежегодный лыжный фестиваль «Қыс өрнегі» является знаменательным событием города. Акимат Астаны, управление физической культуры и спорта, КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны» приглашают жителей города принять активное участие в данном мероприятии», - говорится в сообщении.