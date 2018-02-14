Медучреждения Казахстана приведут к единому стилю

CA-NEWS (KZ) - Учреждения, оказывающие услуги населению, должны быть узнаваемыми. Об этом в ходе совещания по проекту «Астана – адалдық алаңы» рассказала руководитель проектного офиса Жазира Жылкышиева.

По ее словам, единый стиль в скором времени появится во всех столичных больницах и учреждениях, оказывающих услуги населению.

«Посмотрите на крупные банки, они узнаваемы везде, издалека. Есть крупные торговые центры, мы сразу их видим. То есть нам необходимо, по примеру крупного бизнеса, создать узнаваемый стиль наших учреждений. Прежде всего мы хотим это применить к медицинским учреждениям, субъектам естественных монополий. И не только внешние параметры будут меняться, мы будем создавать такие условия для людей, чтобы было комфортно», - цитирует ее слова пресс-служба акимата Астаны.

Она добавила, что в скором времени состоится презентация дизайна помещений. Реализация проекта начнется в Астане, а во втором полугодии к единому формату приведут медучреждения во всех регионах страны.