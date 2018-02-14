Казахстан занял 7-е место в мировом индексе счастья

CA-NEWS (KZ) - Согласно «Индексу счастья», составленному Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International, по итогам 2017 года, Казахстан занял седьмое место с индексом счастья 74 процентных пункта.

Другие страны Центральной Азии в рейтинге не представлены. Все в рейтинге представлены 55 стран мира.

Так, самые счастливые люди живут на острове Фиджи – 92 процентных пункта. В тройку лидеров также входят Колумбия (87) и Филиппины (84). Далее следуют Мексика (82) и Вьетнам (77).

Самыми несчастными себя чувствуют жители Ирана (5) и Ирака (7), а также Украины (8).

В ноябре-декабре 2017 года Gallup провела ежегодный опрос «Конец года» среди людей из разных стран, который посвящен итогам уходящего года. В рамках проекта было опрошено почти 54 тыс. человек в 55 странах мира. В частности, людям задавался вопрос о личном счастье.

«Отвечая на вопрос «Насколько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни?» более половины респондентов (59%) во всем мире ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастным себя назвал каждый десятый опрошенный (11%)», - говорится в исследовании.

Чуть больше четверти участников опроса (28%) сказали, что не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными. В результате мировой индекс счастья — он вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами — составил 48 процентных пунктов.

По сравнению с 2016 годом, отмечает Gallup, оценки прошлого года оказались менее позитивными. «Тогда более двух третей (68%) землян называли себя счастливыми, а несчастных насчитывалось 9%. То есть индекс счастья в 2016 году равнялся 59 процентным пунктам».

Вице-президент Gallup International отметил, что анализ мирового индекса счастья указывает на отсутствие его прямой зависимости от дохода и общего благосостояния – это больше ощущения развития и справедливости.

«Поэтому мы наблюдаем, что наиболее счастливые люди живут, в том числе, и в небогатых странах, где валовый внутренний доход на душу населения не превышает десяти тысяч долларов. И наоборот, среди аутсайдеров рейтинга, стран, испытывающих реальные потрясения, есть вполне материально благополучные, где население испытывает стойкую социальную депрессию».