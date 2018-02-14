В январе в Казахстане зарегистрировано более 16 тыс. сделок купли-продажи жилья

CA-NEWS (KZ) - В январе в Казахстане было зарегистрировано 16 тыс. 380 сделок купли-продажи жилья.
Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики, по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок уменьшилось на 13,3%, по сравнению c январем 2107 года увеличилось на 1,2 %.
Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество сделок купли-продажи за январь
|
из них:
|
январь 2018 г. к
|
индивидуальные дома
|
квартиры в много-квартирных домах
|
декабрю
2017г.
|
январю
2017г.
|
Казахстан
|
16 380
|
4 498
|
11 882
|
-13,3
|
1,2
|
Акмолинская
|
652
|
255
|
397
|
-35,8
|
-10,2
|
Актюбинская
|
925
|
196
|
729
|
2,5
|
21,2
|
Алматинская
|
974
|
658
|
316
|
-19,0
|
-9,0
|
Атырауская
|
407
|
153
|
254
|
-51,1
|
37,0
|
Западно-Казахстанская
|
616
|
193
|
423
|
-16,6
|
31,6
|
Жамбылская
|
553
|
292
|
261
|
-9,6
|
-7,1
|
Карагандинская
|
1787
|
269
|
1518
|
-1,5
|
8,9
|
Костанайская
|
872
|
218
|
654
|
-16,8
|
16,0
|
Кызылординская
|
322
|
169
|
153
|
-4,7
|
19,7
|
Мангистауская
|
792
|
182
|
610
|
-26,5
|
-16,8
|
Южно-Казахстанская
|
1486
|
803
|
683
|
-6,1
|
11,6
|
Павлодарская
|
556
|
102
|
454
|
-35,3
|
-30,9
|
Северо-Казахстанская
|
433
|
208
|
225
|
-21,1
|
-4,0
|
Восточно-Казахстанская
|
1153
|
385
|
768
|
-24,2
|
3,6
|
г. Астана
|
2501
|
85
|
2416
|
3,2
|
-0,8
|
г. Алматы
|
2351
|
330
|
2021
|
-1,4
|
-3,5