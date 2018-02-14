В январе в Казахстане зарегистрировано более 16 тыс. сделок купли-продажи жилья

CA-NEWS (KZ) - В январе в Казахстане было зарегистрировано 16 тыс. 380 сделок купли-продажи жилья.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики, по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок уменьшилось на 13,3%, по сравнению c январем 2107 года увеличилось на 1,2 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение -