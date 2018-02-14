Н.Назарбаев принял главу МИД К.Абдрахманова

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 февраля встретился с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава МИД рассказал о текущей деятельности ведомства, а также планах на предстоящий период.

Президент акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.

Н.Назарбаев отметил роль внешнеполитического ведомства в процессе привлечения иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики.

В завершение он дал ряд конкретных поручений.