Н.Назарбаев принял главу МИД К.Абдрахманова
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 февраля встретился с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым.
Как сообщает пресс-служба Акорды, глава МИД рассказал о текущей деятельности ведомства, а также планах на предстоящий период.
Президент акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.
Н.Назарбаев отметил роль внешнеполитического ведомства в процессе привлечения иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики.
В завершение он дал ряд конкретных поручений.
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