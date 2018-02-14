РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В двух областях Казахстана введено ограничение движения транпорта

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской и Жамбылской областях ограничено движение для всех видов автотранспорта, сообщает «Казавтодор».

В связи с ухудшением погодных условий (снег, дождь, гололед) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (1854-2005 км, участок Балхаш–граница Жамбылской области).

Жамбылской области также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (2006-2152 км, участок граница Карагандинской области–село Бурылбайтал).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×