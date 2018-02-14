В двух областях Казахстана введено ограничение движения транпорта
CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской и Жамбылской областях ограничено движение для всех видов автотранспорта, сообщает «Казавтодор».
В связи с ухудшением погодных условий (снег, дождь, гололед) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (1854-2005 км, участок Балхаш–граница Жамбылской области).
Жамбылской области также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (2006-2152 км, участок граница Карагандинской области–село Бурылбайтал).
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