В двух областях Казахстана введено ограничение движения транпорта

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской и Жамбылской областях ограничено движение для всех видов автотранспорта, сообщает «Казавтодор».

В связи с ухудшением погодных условий (снег, дождь, гололед) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (1854-2005 км, участок Балхаш–граница Жамбылской области).

Жамбылской области также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург–Алматы» (2006-2152 км, участок граница Карагандинской области–село Бурылбайтал).