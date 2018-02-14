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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане милиционеров арестовали за шантаж гея

CA-NEWS (TJ) - Трое сотрудников таджикской милиции задержаны за шантаж гея, сообщили в Агентстве по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Стражи порядка вымогали денег взамен неразглашения информации о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Майор милиции Шорамазон Боронов, капитан Нарзулло Асламзода, капитан Оятулло Сайфиддинов и местный житель Диловар Мирзоев угрожали гомосексуалисту, что если он не заплатит им 5 тысяч сомони (более $600), то его тайна будет раскрыта, сообщил пресс-секретарь антикоррупционного ведомства Фаромарз Рахмонзода 13 февраля.

Вымогатели были арестованы во время получения 3 тысяч сомони. Несколькими днями раньше представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, имя которого не разглашается, передал им 2 тысячи сомони. Против задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ – «вымогательство» и «превышение служебных полномочий».

Представители ЛГБТ-сообщества Таджикистана часто жалуются на шантаж и вымогательство со стороны стражей порядка.

Напомним, в конце прошлого года МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370 геев и лесбиянок. Сообщается, что они были выявлены в ходе операций МВД Таджикистана под кодовыми названиями “Нравственность” и “Чистка”. По информации журнала “Конуният” (“Законность”), в списке 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. “Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет”, пишет издание Генпрокуратуры РТ.

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Комментарии (1)
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zardusht
13:12, 14 февраля 2018
Тоже мне блюстители правопорядка, вся система у них на этом держится, у народа нет доверия этим людям, объязанность у которых соблюдать закон и законность, позор, ведь они представляют власть, они занимались шантажом и вымогательством.
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