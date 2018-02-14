Стела «Монгол Данжуур» занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) - Стела «Монгол Данжуур», хранящаяся в Монгольской национальной библиотеке занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Монцамэ.

В 1924 году 226 тома «Монгол Данжуур» были перевезены в столицу Монголии. В честь этого события в 1929 году была установлена стела «Монгол Данжуур», которая является неповторимой каменной книгой с подписями четырех людей.

Напомним, что Ганжуур – собрания канонических произведений буддизма. Состоит из 110 томов, включает множество произведений различного содержания в прозе и стихах (беседы Будды со своими учениками о нравственности и философии, большая часть в форме притчи или поучительного рассказа). Ганжуур переведен с тибетского на монгольский языка в период правления Лигдэн-хаана (1604-1634 гг.). Этот фолиант был создан в Монголии 1819 году с использованием девяти традиционных монгольских сокровищ: золота, серебра, меди, жемчуга, лазурита, бирюзы, коралла, перламутра и стали.

В 2013 году монгольский Ганжуур, украшенный из 9 сокровищ, вошел в список мирового документального наследия ЮНЕСКО.

Данжуур содержит комментарии к Ганжууру, поучения, философские произведения, сочинения разных авторов по языкознанию, стихосложению, медицине, архитектуре, переведённые с санскрита. Данжуур в полном варианте состоит из 254 томов, около трёх с половиной тысяч текстов. В Монголии получило распространение версия из 226 томов. Данжуур оказал огромное влияние на развитие монгольской литературы и ряда наук.

Это произведение, созданный древними индийскими и тибетскими учеными и пандитами, представляет собой коллекцию из 3427 трудов по десяти дисциплинам. Данжуур служит справочным пособием для переводчиков. Перевод Данжуура на монгольский язык сыграл значительную роль в синтаксисе классического монгольского языка и определении терминологии.