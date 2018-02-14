Казахстан занимает 53 место среди крупнейших стран-экспортеров

CA-NEWS (KZ) - В Астане 14 февраля прошло заседание коллегии Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, реализация программы индустриализации позволила обеспечить рост обрабатывающей промышленности по итогам 2017 года на 5,1%. В основном, рост объемов производства произошел за счет металлургии (+5,9%), производства продуктов питания (+4,1%), нефтепереработки (+5%), химической промышленности (+7,2%), фармацевтики (+41,8%), легкой промышленности (+7,3%), машиностроении (+5,6%), производства строительных материалов (+3,7%). Производительность труда обрабатывающей промышленности за 9 месяцев 2017 года выросла на 10,3% ($22,3 тыс. на человека).

Экспорт обработанной продукции за 11 месяцев 2017 года увеличился на 22,1% и составил $14 млрд. Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности по итогам 2017 года выросли на 4,7% (981,6 млрд тенге).

В 2017 году в рамках Карты индустриализации введено 120 проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге, создано порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест. В текущем году планируется ввод более 150 проектов на сумму порядка 1 трлн тенге с созданием 15 тыс. рабочих мест.

«Для перехода к Индустрии 4.0 на сегодняшний день сформированы первоначальные необходимые условия. В течение года мы планируем частично переориентировать некоторые меры поддержки на более точечное стимулирование цифровизации», - сказал на заседании глава ведомства Женис Касымбек.

По его словам, в рамках действующих инвестиционных стимулов и преференций для инвесторов в приоритетных отраслях в 2017 году более 100 проектам оказана государственная поддержка в виде предоставления преференций.

«В текущем году будет усилен проактивный подход по привлечению инвестиций. В целом, за годы индустриализации (8 лет) в обрабатывающий сектор привлечено более $28 млрд прямых иностранных инвестиций. При этом доля обрабатывающей промышленности в ПИИ за 9 месяцев 2017 года выросла до 24%», - отметил министр.

Он добавил, что Казахстан занимает 53 место среди крупнейших стран-экспортеров. Казахстанская продукция обрабатывающей промышленности экспортируется в 122 страны.

За 11 месяцев 2017 года экспорт вырос на 31,6% и составил $43,1 млрд. Импорт увеличился на 15,8%, составив $26,4млрд. Доля экспорта Казахстана на рынках составляет: ЕС - 50%, Китай - 12%, ЕАЭС - 11%, ЦА - 5%.

Казаxстан является мировым лидером по поставкам урана, меди, титана, ферросплавов, желтого фосфора, муки, хлопкового масла, пшеницы, семян льна, сообщает МИР.