В 2017 году в Казахстане прирост запасов золота составил 35 тонн, урана - 14 тыс. тонн

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана в 2017 году провело аукционы на предоставление права недропользования по 58 объектам. Об этом стало известно 14 февраля на коллегии ведомства.

По данным МИР, в 2017 году прирост запасов золота составил 35 тонн, серебра - 25 тыс. тонн, урана - 14 тыс. тонн, вольфрама – 70 тонн, меди – 1,1 млн. тонн, подземных вод – 43 тыс.м3/сут.

Также с 2015 года растет общий объем контейнерных перевозок транзитом через Казахстан с приростом до 60% (в 2015 году – 212 тыс. двадцатифунтовых эквивалентов, в 2016 г. – 245 тыс. ДФЭ или 15 %, в 2017 г. – 347,5 тыс. ДФЭ или 41%).

«При этом в направлении Китай–Европа–Китай ежегодно обеспечивается двукратное увеличение количества контейнеров (в 2015 г. – 47,4 тыс. ДФЭ, в 2016 г. – 104,6 тыс. ДФЭ, в 2017 г. – 201 тыс. ДФЭ). В 2020 году в результате создания конкурентоспособных тарифных ставок и скоординированных действий со странами-партнерами объем контейнерных перевозок в транзитном сообщении планируется довести до 2 млн ДФЭ или увеличить в 10 раз (в сравнении с 2015 г. – 212 тыс.)», - сообщил министр Женис Касымбек.

По итогам 2017 года в рамках программы «Нурлы жол» реконструировано 602 км автодорог республиканского значения. В 2018 году планируется реконструировать 528 км автодорог республиканского значения.

Кроме того, в 2017 году рамках реализации программы «Нұрлыжер» введено в эксплуатацию 11,2 млн кв. метров. Более 100,8 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.