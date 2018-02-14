В этом году откроется движение на 528 км реконструированных дорог Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В 2018 году в Казахстане реконструкцией будет охвачено 4,2 тыс. км автодорог республиканского значения. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, выступая 14 февраля на заседании коллегии ведомства.

По его словам, в этом году планируется открыть движение на 528 км реконструированных автодорогах: Центр-Восток – 233 км; Центр-Юг – 45 км; Уральск-Каменка – 35 км; Бейнеу-Акжигит – 85 км; Алматы-Талдыкорган – 16 км; Обход поселка Кордай – 19 км; Астана-Петропавловск – 20 км; Таскескен-Бахты – 20 км, Щучинск-Зеренда – 20 км, Талдыкорган-Усть-Каменогорск – 20 км, Калбатау-Майкапшагай – 9 км, Юго-Западный обход Астаны – 6 км.

«Для поддержания технического состояния автодорог республиканского значения в текущем году капитальным ремонтом планируется охватить 179 км участков автодорог, из них ввести в эксплуатацию 104 км и 32 моста (путепроводы, надземные пешеходные переходы и трубы). Помимо этого, средним ремонтом будет охвачено 1544 км автодорог, из них 644 км с применением технологии холодного ресайклирования», - отметил замглавы МИР.

Также в текущем году начинается первый концессионный проект в автодорожной отрасли – строительство БАКАД. В настоящее время подписан контракт с консорциумом «Алсим Аларко – Макийол – СК – Корея Экспресс Вэй». Начало строительных работ планируется в первом полугодии.