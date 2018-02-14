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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всебурятский диктант пройдет в регионах России, Монголии и Китая

CA-NEWS (MNG) - Четвертый всебурятский диктант "Эрдэм" ("Знание") пройдет 3 марта в регионах России, Монголии и Китая. Его приурочат к празднованию Нового года по лунному (восточному) календарю - Сагаалгана, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь читинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Эрмине Арутюнян.

"В этом году в диктанте примут участия жители Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Томской и Свердловской областей, республик Бурятия и Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. К акции также присоединятся жители Монголии и Китая", - сказала Арутюнян.

Участниками диктанта могут стать все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для тех, кто не сможет написать текст диктанта очно, его организуют в режиме онлайн. Все участники акции получат именные сертификаты.

Всебурятский диктант "Эрдэм" - образовательная акция, которая проводится по аналогии с "Тотальным диктантом". Текст диктанта остается в секрете до дня акции. Его цель - привлечь внимание к вопросам сохранения бурятского языка.

В 2015 году "Эрдэм" стал лауреатом региональной премии "Гражданская инициатива" в номинации "Наш общий дом Россия". Инициатором акции выступает читинский филиал РАНХиГС, она организована при поддержке правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа.

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