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  14 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Весной три участка автодорог Казахстана станут платными

CA-NEWS (KZ) - Во втором квартале текущего года планируется тестовый запуск системы взимания платы на трех участках автодорог Казахстана, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, выступая 14 февраля на заседании коллегии ведомства.

По его словам, платными станут участки трасс Астана–Темиртау (132 км), Алматы–Капшагай (42 км) и Алматы–Хоргос (295 км) общей протяженностью 469 км. Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации по устройству системы взимания платы на 5,5 тыс.км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа–Западный Китай», реализация которых планируется за счет средств инвестора по механизму государственно-частного партнерства.

Для увеличения финансирования ремонта и реконструкции автодорог местной сети министерство и акиматы областей планируют дополнительно выделить 60 млрд тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов. Данные меры позволят охватить ремонтными работами свыше 4 тыс. км и к 2025 году улучшить состояние местной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%, добавил замглавы МИР.

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