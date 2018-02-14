Председатель государственного таможенного комитета Узбекистана снят с должности

CA-NEWS (UZ) - Председатель государственного таможенного комитета Узбекистана, до кончины президента Ислама Каримова руководивший его охраной, по сообщениям, снят с должности.

О снятии 54-летнего генерал-майора Муиджона Тохирия с должности главы комитета, по сообщениям узбекских СМИ, объявлено во вторник на видеоселекторном совещании, проходившем под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Сообщается, что место Муиджона Тохирия занял 42-летний Муроджон Азимов, до этого времени работавший заместителем генерального прокурора.

Смене главы комитета предшествовали сообщения о масштабных проверках в государственном налоговом и таможенном комитетах. 13 февраля осведомленные высокопоставленные чиновники сообщили, что в ходе проверок было изъято большое количество документов, подтверждающих правонарушения в работе двух комитетов.

Муиджон Тохирий был назначен главой государственного таможенного комитета в декабре 2016 года. Тохирий дважды занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана — в 2006–2008 годах, с 2011 по 2016 год. В разные годы работал заместителем председателя Совета безопасности, государственным советником тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова.