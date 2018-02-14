Суд приговорил организатора взрыва в Нью-Йорке к пожизненному заключению

CA-NEWS (CA) - Суд в Манхэттене приговорил во вторник, 13 февраля выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими, признанного ранее виновным в организации в 2016 году взрыва в крупнейшем городе США, к пожизненному заключению, сообщило агентство Associated Press.

29-летний Рахими были признан виновным в октябре 2017 года по всем пунктам обвинения, включая применение оружия массового поражения и приведение в действие взрывного устройства в общественном месте.

Как отметили в прокуратуре, Рахими не продемонстрировал признаков раскаяния и опасен для общества. Кроме того, дожидаясь вынесения вердикта в федеральной тюрьме в Нью-Йорке, он предпринимал попытки по радикализации своих сокамерников, заявила сторона обвинения.

Два взрыва произошли в сентябре 2016 года, в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке и в округе Оушен штата Нью-Джерси. В Нью-Йорке при взрыве пострадал 31 человек, в Нью-Джерси никто не пострадал. Рахими был задержан полицией после перестрелки, в ходе которой силовикам удалось ранить стрелка. По данным прокуратуры, Рахими приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства на интернет-площадке eBay.

По данным CNN, Рахими получил гражданство США в 2011 году.